EU enig om å kreve «humanitære pauser» på Gazastripen

En bakkeinvasjon på Gazastripen skal skje når forholdene ligger til rette for det, sier Israels forsvarsminister. Hamas er målet, slår han fast.

Nå varsler de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene på Gaza at de vil publisere den fulle identiten til alle de over 7000 drepte menneskene. Ifølge helseminister Al-Rish er det uvanlig at Hamas publiserer full identitet og slike lister over drepte.

– Jeg sier oppriktig til amerikanske statsmenn som nå administrerer folkemordet i Palestina at vi ikke ønsker velkommen en utvidelse av krigen i regionen, sier utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian i FNs hovedforsamling torsdag.Del headtopics.com

– Vi har gått tom for penger. Det finnes ikke hjelp for kvinner og barn som lever under bombingen, beleiringen og kryssilden, skriver han.– Vi har foreløpig fått 7 millioner innen vår ramme med UD og dernest noen få millioner fra andre donorer, men vi trenger mye mer, sier Egeland i en kommentar til TV 2.– Vi kan gjøre et par nye overføringer de neste dagene til drøyt tusen mottakere hver gang, så er det slutt.

– Hvorfor kjenner vi så mye smerte for israelere og så lite smerte for oss, palestinerne? Hva er problemet? Har vi feil tro, feil hudfarge, eller feil nasjonalitet?Han påpeker videre at de 2,3 millionene innbyggerne på Gazastripen har levd under en 16 år lang israelsk blokade og gjennom fem kriger. headtopics.com

– Dere har en sjanse til å gjøre noe, til å gi et viktig signal, velge rettferdighet og ikke hevn, velge å forsvare loven og ikke rettferdiggjøre brudd på den, velge fred og ikke flere kriger. Stem for å stanse nesten tre uker med den verste dobbeltstandarden vi har sett på flere tiår.En av de største pro-palestinske Instagram-kontoene, eye.on.palestine, er blitt blokkert av Meta, skriver The Guaridan torsdag.

