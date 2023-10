- EU enig om å kreve «humanitære pauser» på Gaza-stripen

EU-landene ble sent torsdag kveld enige om et kompromiss om Gazastripen på EU-toppmøtet. I en uttalelse ber EU-landene om «humanitære korridorer og pauser» på Gazastripen, opplyser en diplomatkilde i EU.

Det har vært knallhard strid om hvilket begrep som skulle brukes i uttalelsen, og EUs stats- og regjeringssjefer brukte over fire timer på saken på EU-toppmøtet. Spania skal ha kjempet for at ordet «våpenhvile» skulle brukes i stedet for det svakere uttrykket «pauser». Det har imidlertid land som Tyskland, Østerrike og Tsjekkia sagt nei til. De mener at å kreve en våpenhvile griper for langt inn i Israels rett til å forsvare seg.

