EU-domstolen gir medhold til European Super League Company i tvisten med Uefa

EU-domstolen har konkludert med at European Super League Company får medhold i tvisten med Det europeiske fotballforbundet (Uefa). I retten i Luxemburg kom det fram at domstolen mener Uefa og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) brøt EUs konkurranselovgivning da de blokkerte superligaplanene tilbake i 2021. - Verken Uefa eller Fifa kan innføre sanksjoner mot klubber som deltar i alternative konkurranser, sier EU-domstolen.

Like etterpå gikk selskapet A22 Sports Management ut med planer for en ny superliga. - Ikke endret segReaksjonene hagler etter dommen. Torsdag ettermiddag kommer Manchester United med støtteerklæring til Uefa. - Vår posisjon har ikke endret seg. Vi er fortsatt forpliktet til å delta i Uefa sine konkurranser, og til positivt samarbeid med Uefa, Premier League og andre klubber, heter det i uttalelsen fra Manchester United. Det var 12 klubber som gikk sammen for å starte det nye superligaprosjektet i 202





db_sport » / 🏆 14. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

EU-domstolen: Uefa og Fifa brøt loven i Super League-sakenDommen åpner for store endringer i fremtidens fotball. Allerede nå er A22-gruppen ute med et nytt format, med plass til 64 lag.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Hevder den omstridte Super League får grønt lysTorsdag morgen faller dommen som kan få store ringvirkninger i fotballverdenen.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »

Norveç kulüpleri Süper Lig'e katılmayı reddediyorNorveç kulüpleri Bayern München, Borussia Dortmund, Sevilla, Atletico Madrid ve AS Roma'nın da aralarında bulunduğu diğer kulüplerle birlikte Süper Lig'e katılmayı reddediyor. Manchester City'nin henüz resmi bir açıklama yapmadığı ancak kulübe yakın gazetecilerin kulübün planlarını değiştirmediğini söylediği belirtiliyor. Uefa başkanı Aleksander Ceferin, Real Madrid ve Barcelona'ya planlarını zorlamaya çalıştıkları için net bir mesaj gönderdi. Avrupa Birliği'nin kararının ardından yapılan açıklamalarda, Uefa ve Fifa'nın Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni değiştirebilecek bir Süper Lig'e katılmak isteyen kulüpleri cezalandırma yetkisi olmadığı belirtildi.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »

Blir historisk i Premier LeagueLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Champions League: Disse kan møte hverandreLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Bayern München har ikke tapt en gruppespillkamp i Champions League siden september 2017Erik ten Hag er ikke skremt av Bayern München sin sterke rekord i Champions League gruppespill. Han tror Manchester United kan slå dem.

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »