Etterlyst drapsdømt mann pågrepet i Finnmark

Litauiske myndigheter har begjært han arrestert og utlevert fordi han har unndratt seg en lengre fengselsstraff for drap i hjemlandet, melder politiet mandag ettermiddag.

– Vi har bedt om varetektsfengsling i fire uker fordi vi mener at det er stor fare for at han vil forsøke å unndra seg på nytt, opplyser politifullmektig Martine Meslo. Passert grensen flere gangerMannen førte en utenlandsk trailer og ble stanset tilfeldig ved Kirkenes havn. Da sjåføren framviste ID-kort, ble det reagert fra patruljens side. Nærmere sjekk viste at kortet var forfalsket.

Et søk i databasen Schengen Information system (SIS) viste at det var utstedt en europeisk arrestordre på mannen. Mannen har i avhør forklart at han har kjørt flere ganger gjennom Sverige og Finland og framvist det falske ID kortet uten å ha blitt stoppet. headtopics.com

– Vi har høyt fokus på territorialkontroll og har svært god kompetanse på dokumentkontroll og dokumentgransking, opplyser politistasjonsleder Jørn Haagenrud ved Kirkenes politistasjon. Vedtok foreleggPolitiet har ansvaret for Schengen yttergrense og det er deres jobb er å ha kontroll på hvem som kommer inn i landet, ifølge Haagenrud.

– Personen hadde denne gangen kommet inn over Kilpisjärvi tidligere i uken, kjørt til Tromsø, for så å sette kursen videre til Kirkenes. Der blir han stanset i en territorialkontroll og avslørt. Jeg vil rose patruljen for godt politiarbeid. Det å avdekke forfalsket ID kan være svært krevende. Mange forfalskninger er svært profesjonelt laget, men vi har god kompetanse på dette i distriktet, sier han. headtopics.com

