Ett år siden Halloween-tragedien i Seoul: - Jeg våkner hver morgen og håper at det bare var en vond drøm

DRAMATISK: Totalt 159 personer mistet livet og 196 personer ble skadd under den dramatiske hendelsen i fjor. Foto: Anthony Wallace / AFPDet er 29. oktober 2022. Koronarestriksjoner har nettopp blitt opphevet, og Seouls befolkning ser fram til endelig å kunne feire Halloween etter to år med isolasjon og stengte dører.

– En venninne av Stine ringte og spurte om vi hadde fått tak i henne. Da visste vi ikke engang hva som hadde skjedd, sier Susanne R. Roalkvam og forteller hvordan de fikk vite at Stine hadde mistet livet.Mennesker ikledd kostymer ligger strødd på gata.

Stine hadde bare tre uker igjen før hun skulle hjem igjen til Norge. Ett år etter er familien tilbake i Sør-Korea for å minnes datteren. Ingen er foreløpig dømt for tragedien, men flere politi, brannvesen og myndighetspersoner er under etterforskning for manglende innsats under hendelsen. headtopics.com

– Ett år har allerede gått siden hendelsen, men ikke en eneste sannhet har kommet fram og ingen har blitt straffet, sier Lee til Yonhap. FAMLIEN SAMLET: Familien Roaldkvam Evensen er samlet i Seoul ett år etter ulykken. Fra venstre Holger Støle (Katrinas kjæreste), Katrina S. Evensen, Susanne R.Roalkvam og Erik Evensen. Foto: Mathilde Jacobsen Oseberg / TV 2

