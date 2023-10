Etanol-lekkasje ved Stakkevollvegen: - Evakuerer bygg og område

Lekkasjen er lokalisert og tekniker med kjennskap til anlegget er i gang med å utbedre. Det er ikke meldt om personskade.

Det er ifølge politiet en gassflaske som lekker og det jobbes nå med å stanse lekkasjen. Gassen er brannfarlig. Troms politidistrikt melder på X at ingen personer har pustet inn gass. Bygget og området rundt evakueres inntil lekkasjen er stanset. Trafikken går som normalt forbi stedet.

Nødetatene rykker ut etter melding om gasslukt i OsloSiste nytt fra Dagbladet: Nødetatene har rykket ut etter melding om gasslukt i Oslo, melder politiet på X. - Brannvesenet jobber med å finne ut hva dette kan være, opplyser de... Les mer ⮕

Nyhetsstudio - Brann i enebolig i BergenSiste nytt fra Dagbladet: Nødetatene rykker ut etter melding om det skal brenne i en enebolig i Bergen. Det melder Vest politidistriktet. Politiet meldte først at det skulle br... Les mer ⮕

Mann omkom i fallulykke i BergenEn mann som falt ti meter ned i en tørrdokk i Bergen kveld, omkom på stedet. Det melder Vest politidistrikt i en pressemelding natt til søndag. De pårørende er varslet. Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 21.40. Politiet er ikke kjent med at det er vitner til hendelsen. Les mer ⮕

Person utsatt for vold i OsloSiste nytt fra Dagbladet: Nødetatene rykker ut til en adresse på Sandaker etter melding om en person som skal være utsatt for vold mot hodet. - Uavklart hva som har skjedd el... Les mer ⮕

Person falt flere meter i KopervikSiste nytt fra Dagbladet: En person falt fire-fem meter ut fra et vindu på et utested i Kopervik på Karmøy ved midnatt. Det var rett over midnatt at nødetatene fikk melding om... Les mer ⮕

Nyhetsstudio - Mann omkom i ATV-ulykkeSiste nytt fra Dagbladet: Nødetatene rykket ut til en ATV-ulykke lørdag ettermiddag i Troms. En mann i 60-årene ble bekreftet omkommet. Det melder politiet i Nordland på X. Ul... Les mer ⮕