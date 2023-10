Et umusikalsk forbud

Regjeringen har vedtatt kraftige innstramminger i adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak og behandler nå et forslag om unntak for enkelte kulturarrangører.

Vi mener hele kulturbransjen må unntas fra forbudet. Uten et unntak for hele kulturbransjen vil det få store konsekvenser for kunstnerne, kulturarbeiderne, virksomhetene og for publikum.

Les mer:

Klassekampen »

Hva vil de med å ramme Steinerskolen?Regjeringen sier den rydder opp i privatskoletilskudd, men skaper stor uro i klassen. Les mer ⮕

– Aktuelt å si nei til noen av EU-direktivene(Åpen for alle) Dragkamp i regjeringen om EUs fjerde energimarkedspakke: Les mer ⮕

Åpner for omstridte kvotekjøpRegjeringen vil bruke kontroversielle kvotekjøp «dersom det er nødvendig» for å nå klimamålene. Les mer ⮕

Regjeringsvennlig kanal blir stadig mer populærKanal 14 blir beskrevet som Israels Fox News og et ekkokammer for den israelske regjeringen – men har fortsatt høye seertall. Les mer ⮕

Jagland om habilitetsbråket: – Må ha sprunget ut av en kulturThorbjørn Jagland kritiserer utnevnelsen av Jens Stoltenberg til sentralbanksjef i sin nye bok – og setter det i sammenheng med habilitetsbråket i regjeringen. Les mer ⮕

Får refs: - Politisk umuligThorbjørn Jagland kritiserer utnevnelsen av Jens Stoltenberg til sentralbanksjef i sin nye bok og setter det i sammenheng med habilitetsbråket i regjeringen. Les mer ⮕