Et satans primalskrik fra urmødrene

Det ble rituelt og blodig under den årvisse Høstsabbaten i Oslo, som samler norske og internasjonale band og tilreisende i Kulturkirken Jakob og omliggende herligheter.i alle sjangre var den tiende i rekken, og kronen på verket ble premieren på Witch Club Satans nye forestilling «Bloodmother», som etter Oslo skal videre til teaterhus i Helsinki, Stockholm og Bergen.

Den uttalt feministiske svartmetalltrioen har de siste par årene vakt oppsikt både i Norge og internasjonalt for showene de skaper i spenningspunktet mellom teater og black metal-konserter, hvor ritualer, nakenhet, blod og ekstrem svartmetall dannet rundt mytefortellingene om heksen som symbol er blitt hovedingredienser.

Witch Club Satans bassist og vokalist Victoria Fredrikke Schou Røising under «Bloodmother»-showet på Høstsabbat.Mye har vært sagt om Witch Club Satan. Innen teatermiljøene har de blitt kritisert for at forestillingene er for konsertrelaterte, mens de mest konservative delene av musikkmiljøet har påstått at de er et konseptuelt påfunn skreddersydd for offentlig kulturstøtte.

Som musikere har Witch Club Satan nå helt annen trygghet med instrumentene og i måten de sømløst syr musikken sammen med det seremonielle og måten de integrerer den i det rituelle, som fortsatt er et premiss for trioen. Men nå handler det ikke så mye om den kvinnelige «heksa» som en mytisk figur svartmetallsjangeren tradisjonelt ikke har gitt plass til, som det handler om de kvinnelige overleveringene fra generasjon til generasjon.

Etter Helsinki og Stockholm spiller Witch Club Satan showet på BIT Teatergarasjen i Bergen 25. november. Fra Witch Club Satans konsert og show «Bloodmother»under Høstsabbat. Her bassist Victoria Fredrikke Schou Røising.