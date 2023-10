«Et liv i redningsvest»: Rasisme og kansellering i norsk kulturkrig

nye bok «Et liv i redningsvest» er skrevet på randen, delvis fra en sykeseng, til tider er det mørkt og uten livsgnist.

For her er det rasisme på hver side. Forfatteren er ferdig med å le det bort og ta på seg bevisbyrden. Særlig sårt er det lille hun skriver om faren, taxisjåføren: Vist fingeren til, kalt ape, utsatt for apelyder ...

Antonsen-saken omtales også i boken, uten at han navngis. Saken ble henlagt. Samtidig var Antonsen enig i at dette var håpløs oppførsel. Det mest øyeåpnende i boken er fortellingene om hverdagsrasisme. Alle vil føle seg truffet, også den mest velmenende, politisk korrekte antirasist. headtopics.com

Hun tar av seg hijaben fordi folk sier «så fint det er å se en som deg her» eller «det er viktig at du er her, du viser at verden ikke er sorthvit».

