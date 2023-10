Et jubileum verdt å tenke over!

Statsminister Kjell Magne Bondevik og over 500 av de ledende personlighetene innen norsk it-bransje var samlet til Norges kanskje første digitaliseringskonferanse på SAS-hotellet i Oslo. En konferanse som samtidig markerte at det var 50 år siden både Dataforeningen og Nusse, Norges første datamaskin, ble til. Pionerene som stod bak Nusse ble hedret med Rosings hederspris av selveste kronprins Haakon.

Jeg hadde, som styreleder i Den norske Dataforening, gleden av å både være vert og å holde velkomsttalen på konferansen. I talen pekte jeg på at Norge har stolte tradisjoner innen teknologiområdet. Blant annet var vi, tro det eller ei det første europeiske landet som ble koblet på det vi i dag kjenner som internett i 1969.

To glemte helter som vi i Norge i langt større grad burde feire. Vebjørn Tandberg grunnla Tandbergs Radiofabrikk, som en tid var et av Norges største industriforetak. Ikke bare bygget han verdens beste radioer, han var også en pioner i tenkning rundt det å skape gode forhold for sine arbeidstagere. Mange norske IT suksesser har sitt utspring i Tandbergs Radiofabrikk. Willy Simonsen var også radioingeniør. headtopics.com

Dyktige Hilde Hummelvoll, kjent fra NRK, var konferansier, og det ble en flott kveld med verdige vinnere og gode taler fra blant annet Norges kronprins, som avslørte at han var en ivrig «gamer». Året var 2003 – et av årets heteste ord var digitalisering, og fire av fem i salen hadde en mobiltelefon fra Nokia.

Samme året startet Harvard-studenten Mark Zuckerberg en gratis nettbasert tjeneste som skulle gjøre det enklere å sjekke opp de pene jentene, selv for nerdene på Harvard-universitetet. Selskapet ble hetende Facebook. Google var fortsatt et lite selskap de færreste hadde hørt om, men vi som var til stede på SAS-hotellet, var ikke i tvil. headtopics.com

