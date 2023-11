Et grundig oppgjør med det svenske jødehatet

Da svenske Augustprisen nominerte «Vi kommer snart hjem igjen» til beste barnebok i 2018, spurte juryen «kan man lage en tegneserie om Holocaust?». Spørsmålet var svært bakpå, nesten 30 år etter at Art Spiegelman fullførte «Maus», den pulitzervinnende tegneserien om hvordan hans foreldre overlevde Auschwitz.

«Maus» skaper fortsatt debatt og topper bestselgerlister, så spørsmålet er snarere «kan man lage en tegneserie om Holocaust etter Maus?».

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGSAVISEN: – Jeg tror det handler om frykten for å bli forlattElse Kåss Furuseth tar et oppgjør med sitt liv som ja-menneske i sin nye bok.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Mor ut mot halloween: - Er blakkLinn Borgland Johansen mener de økonomiske tidene er tøffe nok allerede - og tar et oppgjør med halloween-jaget.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: På ett døgn eksploderte jødehatet i Russland: – Nå rakner det litt for Putin– Nå rakner det litt for Putin-regimet, sier ekspert.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Manchester Evening News: Ethan Laird, Mejbri og Diallo på ringelista til Ten HagMed et stjernetungt Man United-lag, er det få om ingen mulighet for neste runde med talenter å kapre spilletid hos Erik Ten Hag. 18-åringen Alejandro Garnacho er ett av unntakene.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

DAGBLADET: Tonje Frigstad og Birk Ruud røper detaljer om samboerskapet.Konkurranseinstinktet til det ferske samboerparet er det ingenting i veien med.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Lege Kaveh Rashidi beskyldes for å spre hat og personangrep i sin kamp for at flere skal senke skuldrene når det kommer til barns kostholdLege Kaveh Rashidi beskyldes for å spre hat og personangrep i sin kamp for at flere skal senke skuldrene når det kommer til barns kosthold- nå tar han nytt oppgjør

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕