Det er nesten ett år siden Kina overraskende fjernet de fleste pandemirestriksjonene uten forvarsel – etter å ha holdt enkeltbyer nedstengt i lange perioder. Det var ventet en skikkelig rekyl i den økonomiske aktiviteten. Det har ikke skjedd.På mandag og tirsdag vil president Xi Jinping lede Financial Work Conference i Beijing. Arbeidskonferansen, som avholdes en gang hvert femte år, ble utsatt i fjor på grunn av pandemien.

– Konferansen kan vise seg å bli en monumental begivenhet for finanssektoren. En gjeldsbelastet eiendomssektor som truer å ryste hele finanssystemet gir en følelse av at det haster, skriver et team av økonomer fra Bloomberg Intelligence i et notat.Arbeidskonferansen ble for første gang avholdt under finanskrisen i Asia i 1997 for å hindre spredning til Kina. Under den andre konferansen ble det nedsatt en egen bankkommisjon som tvang gjennom reformer.

– Konferansen vil primært dreie seg om gjeld. For øyeblikket er det viktigste å løse gjeldsproblemene. Kjernen ved dette er at lokale myndigheter er i ferd med å gå tom for penger. Hovedårsaken til dette er nedturen i eiendomssektoren, sier en kilde til Hongkong-avisen South China Morning Post.Byer og kommuner har gått sammen med blant annet eiendomsselskaper og etablert egne investeringsselskaper. headtopics.com

– Jeg tror hovedmålsettingen med konferansen er å håndtere systemrisiko. Det vil si å kontrollere risikoen fra eiendomssektoren og kommunenes investeringsselskaper, og avverge at problemene her skaper systemrisiko, sier sjeføkonom Zhang Zhiwei ved Pinpoint Asset Management tilEiendomssektoren har tradisjonelt stått for rundt en tredjedel av verdiskapingen i Kina.

– Å la regulatorer avgjøre hvilke høyteknologiselskaper skal børsnoteres er som å be en åtteåring å velge den beste teknologien for en månelanding. Det vil aldri lykkes, sier finansprofessor Chen Zhiwu ved University of Hong Kong tilCopyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. headtopics.com

