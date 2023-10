Et amerikansk traume

18 mennesker drept i masseskyting på bar og bowlinghall i Lewiston, Maine.USA har flere skytevåpen enn innbyggere og viser en økende trend i våpenbesittelse.

Statistikken er skremmende. Bare i 2019 var det flere massedrap i USA enn det har vært hittil i år. Bak tallene er det sorg og savn, traumatiserte familier og lokalsamfunn.Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters / NTB

I 2011 var det 88 våpen per 100 innbyggere i USA. I dag er det 120 våpen for 100 amerikanere. Det er langt flere våpen i private hender i USA enn det er i noe annet land. Vold med skytevåpen tar åtte ganger så mange liv i USA som i Canada. Forskjellen til europeiske land er enda mye større. Institute for Health Metrics and Evaluation (HME) tar høyde for forskjellene i befolkningsstørrelse i sine beregninger. headtopics.com

Masseskytinger er langt vanligere i USA enn i alle andre vestlige land. Når det skjer i andre land resulterer det ofte i at våpenlovene skjerpes, for eksempel ved å forby halvautomatiske våpen og innføre bedre kontroll med hvem som får kjøpe og eie skytevåpen.

Republikanerne har flertall i Representantens hus og de vil ikke gjøre noe som innskrenker den grunnlovfestede retten til å bære våpen. Da hjelper det ikke at demokratene nesten enstemmig ønsker å stramme inn. Våpenlobbyen har langt større ressurser enn de som kjemper for våpenkontroll. headtopics.com

Den mistenkte i Lewiston-massakren, Robert Card, var i sommer innlagt på en psykiatrisk klinikk. Det skal ha skjedd etter at han angivelig kom med trusler mot en base for reservestyrker.Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP / NTB

Les mer:

vgsporten »

Klappjakt på Maine-skytteren – 18 personer er dreptMaine og flere nabobyer er stengt ned etter masseskytingen mens politiet jakter på en drapsmann de sier er «væpnet og farlig». Les mer ⮕

Politiet: 18 drept i Maine-skytingenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Minst 22 døde og mange såret i masseskyting i Maine – skyteinstruktør ettersøktMinst 22 personer er drept og mange er såret i en masseskyting i Lewiston i Maine. Politiet ønsker å komme i kontakt med en skyteinstruktør som nylig fikk psykiatrisk behandling. Les mer ⮕

Mistenkte for Maine-skytingen: Var våpeninstruktør og skal ha truet militærleirRobert Card (40) er mistenkt av politiet for skytingen i Lewiston, der minst 22 personer er drept. Nå saumfarer politiet Maine. Les mer ⮕

Minst 22 døde og mange såret i masseskyting i Maine – skyteinstruktør ettersøktMinst 22 personer er drept og mange er såret i en masseskyting i Lewiston i Maine. Politiet ønsker å komme i kontakt med en skyteinstruktør som nylig fikk psykiatrisk behandling. Les mer ⮕

Minst 16 døde og mange såret i masseskyting i Maine – skyteinstruktør ettersøktMinst 16 personer, opptil 22, er drept og mange er såret i en masseskyting i Lewiston i Maine. Folk i området blir bedt om å holde seg hjemme torsdag. Les mer ⮕