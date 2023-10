ESPN: Monaco-spiller på radaren til Manchester United

Solskjær skal inn med en forsterkning på topp. Moussa Dembele og Victor Osimhen har seilet opp som to sterke kandidater, nå holdes det også øye med en rimeligere løsning.kilde som hevder at United følger spillerens situasjon hos Monaco denne sommeren.

Den franske landslagsspilleren valgte bort Sevilla for Monaco i 2019 for å styrke mulighetene sine til å spille seg til EM 2020.EM er utsatt, og Monaco er nede med kneet i en smertefull økonomisk krise. 29-åringen har kontrakt til 2024, men situasjonen tilsier at Ben Yedder er på jakt etter mer utfordring og Monaco tvunget til å frigjøre kapital på spillersalg.

Skuffet ekspert:Erling Braut Haaland (23) starter for Manchester City mot Manchester United søndag ettermiddag. Fotballekspert Jamie Carragher (45) mener Erik ten Hag (53) ikke har klart å få noe særlig mer ut av de røde djevlene enn det Ole Gunnar Solskjær (50) gjorde.

Manchester United ydmyket i byderbyet – går til angrep på ten HagErling Braut Haaland og Manchester City knuste Manchester United i søndagens byderby.

Haaland med drømmetreff Old TraffordDRØMMENES TEATER: Haaland fører Manchester City opp i ledelsen mot Manchester United på Old Trafford

Kampens gigantDERBY: Erling Braut Haaland og Manchester City senket Manchester United på Old Trafford

Manchester United planlegger kjøp av Real Madrid-spillerManchester United sikter seg inn mot en forsvarsklippe i La Liga. Legges 580 millioner kroner i potten kan overgangen bli et faktum. Jose Mourinho skal fortsatt være på utkikk etter en ny midtstopper og ifølge spanske Dario Gol har United-treneren funnet akkurat den riktige spilleren.

Ikke bare Pochettino som kobles til Manchester UnitedTidligere i sommer ble det kjent at Max Allegri lærte seg engelsk. Vi tenkte at han åpnet noen flere dører utenfor Serie A, men ifølge en engelsk overgangsekspert kan det være noe konkret på gang - hvis Ed Woodward presses til å gi Ole Gunnar Solskjær sparken.