Espen Barth Eide: Frykter at Israel «brenner opp» sympati

– Det er en tiltagende bekymring for at Israel brenner opp den innledende sympatien ved å gå så hardt til verks, og med så åpenbart mange sivile døde, ikke minst de flere tusen barna som er drept, sier utenriksministeren til VG.FØRSTE MØTE: Espen Barth Eide møtte EUs kommissær for nødhjelp, Janez Lenarčič i Brussel fredag formiddag.

BRUSSEL-FLYET: Espen Barth Eide hastet gjennom flyplassen utenfor Brussel fredag morgen, på vei til møter i Nato og EU.Eide tror det var Norge som først lanserte ideen om humanitære pauser, under et toppmøte i Kairo forrige lørdag, for å få forsynt to millioner palestinere i Gaza med akutt hjelp.

– Etter det har USA, Storbritannia og EU uttrykt seg på samme måte. Det øker sjansen for at Israel skal respektere internasjonal humanitær rett og oppfylle kravene om å åpne grensene for å slippe nødhjelp inn og slippe andre lands borgere ut, sier han. headtopics.com

Mens Eide var i Kairo forrige lørdag, fikk 20 lastebiler med humanitær hjelp slippe inn i Gaza. Utenriksministeren anslår at behovet er minst 100 lastebiler med varer inn i Gaza, hver eneste dag. INNOM NATO: Espen Barth Eide var utenriksminister i Stoltenberg-regjeringens siste år fram til 2013. Fredag møtte han sin gamle sjef i Nato.– Er det noe som tyder på at Israel vil respektere humanitære pauser?

– Vi står i løpende kontakt med Israel. Vi har ikke spurt dem om hvilke ord vi skal bruke. Men vi forteller dem hva vi mener, sier Eide.– Det er nesten ikke mulig å overvurdere hvor ille situasjonen er der nå, sier utenriksministeren.– Om lag halvparten av alle bygninger i Gaza er nå skadet av bombingen. Det er mangel på mat, medisiner, vann, strøm - og drivstoff, som er avgjørende for å drive sykehus og å rense vann. headtopics.com

