Erna Solbergs ektemann handlet Hydro-aksjer mens hun hadde innsideinformasjon

Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, handlet Hydro-aksjer to ganger mens hun hadde innsideinformasjon om selskapet, melder E24. Solberg har tidligere innrømmet at aksjehandelen til Sindre Finnes kunne ha gjort henne inhabil. Hun har understreket at Finnes ikke har fått innsideinformasjon, og Økokrim har ikke åpnet etterforskning. Skriver at Finnes gjorde to handler i Hydro mens Solberg hadde innsideinformasjon og 19 handler mens hun hadde forretningssensitiv informasjon om selskapet.

Solberg sier at hun står ved sin uttalelse om at hun er helt sikker på at hun aldri har gitt innsideinformasjon til Finnes. Finnes har ikke besvart E24s henvendelser





