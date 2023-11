Erna Solberg lar seg ikke presse av politiske motstandere

Det fremstår etterhvert som åpenbart at Arbeiderpartiet ofret Anniken Huitfeldt for å kunne stå fritt til et hardkjør mot hovedrivalen i norsk politikk. Neste runde blir høringen i Stortinget 7. november, der både Ap, Sp,. Rødt og SV har sendt inn spørsmål som kontroll- og konstitusjonskomiteen bør stille.

I Høyre er det Erna Solberg som styrer butikken og som avgjør om det tjener partiet om hun går av. I partiets indre sirkler er det antatt at hun så langt som mulig vil styre tidsplanen selv, også for å kunne gi partiet tid til å finne en god etterfølger. Et partilederskifte nå kommer litt tidlig for «kronprins og kronprisesse» Henrik Asheim og Tina Bru.

Hva skjer på fredag?Økokrim-sjef Pål Lønseth (som var inhabil i å vurdere bortleggelsen av forholdene til Anniken Huitfeldt), oppfatter seg som habil til å lede etaten under behandlingen av Erna Solbergs og Sindre Finnes sak. Fredag formiddag opplyser Økokrim om de vil starte etterforskning eller ei.

Dersom Økokrim åpner etterforskning, er det langt frem til en eventuell tiltale og enda lenger frem til en eventuell dom. Uskyldspresumpsjonen (enhver er uskyldig til noe annet er bevist) tilsier at man lar etterforskningen gå sin gang uten å felle noen forhåndsdom, men det er juss. Habilitetssakene handler mer om tillit til politikerne og det politiske systemet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DN_NO: Økokrim offentliggjør beslutning om det åpnes etterforskning mot Erna Solberg og Sindre Finnes fredagØkokrim offentliggjør beslutning om det åpnes etterforskning mot Erna Solberg og Sindre Finnes fredag

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

E24: Økokrim varsler avgjørelse om Erna Solberg og Sindre Finnes skal etterforskes fredagØkokrim-sjefen inviterer til pressetreff i etterkant av avgjørelsen.

Kilde: e24 | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Økokrim offentliggjør om de skal starte etterforskning mot Erna Solberg og Sindre Finnes fredagØkokrim vil fredag offentliggjøre sin beslutning om det skal åpnes etterforskning mot Erna Solberg og Sindre Finnes i forbindelse med aksjehandel og habilitet.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Økokrim varsler avgjørelse om Erna Solberg og Sindre Finnes skal etter­forskes fredagFredag formiddag skal Økokrim fortelle om de skal åpne etterforskning mot Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes, eller ei. Økokrim-sjefen inviterer til pressetreff i etterkant.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

BTNO: Økokrim varsler etterforskning-avgjørelse i Solberg-sakenFredag formiddag skal Økokrim fortelle om de skal åpne etterforskning mot Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes, eller ei. Økokrim-sjefen inviterer til pressetreff i etterkant.

Kilde: btno | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Økokrim varsler Solberg-beslutning fredagTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕