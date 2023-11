Erna Solberg innrømmer risiko ved å bli sittende som partileder

Erna Solberg innrømmer at Høyre tar en risiko ved å la henne bli sittende som partileder, på tross av at aksjesaken ikke er ferdig behandlet i Stortinget.– Kjære alle sammen: Vi lever i en urolig tid, sa Høyre-leder Erna Solberg i sin tale til partiets sentralstyre mandag, og siktet til den alvorlige situasjonen i Ukraina og i Midtøsten.

Men hun kunne like godt sagt det samme om den urolige situasjonen rundt hennes lederskap i Høyre, som har pågått siden aksjeskandalen hennes ble kjent på pressekonferansen hennes den 15. september. Mandag holdt Solberg en egen pressekonferanse for å si at hun har bred støtte i sentralstyret og de over 300 tillitsvalgte i Høyre, og dermed blir sittende som partileder i Høyre «slik saken står nå», som både hun og nestleder Henrik Asheim formulerte det.Solberg erkjente at partiet Høyre nå i åtte uker nå har vært i en slags «limbo-situasjon», som hun selv formulerte de

