Erling Svein Holtan (68) døde i trafikkulykken i Ørland fredag

Det var 68 år gamle Erling Svein Holtan som omkom i en trafikkulykke i Ørland kommune i Trøndelag, fredag 27. oktober, melder politiet i en pressemelding. Holtan var bosatt i Namdalseid, og navnet frigis i samråd med pårørende.

Det er registrert kulderekorder for oktober flere steder i landet. I vest ble det målt 9,9 minusgrader i Ørsta-Volda, mens på Vigra ble det målt minus 3,6 grader. En 42 år gammel man døde etter at han falt 20 meter da han forsøkte å ta seg inn på Serie A-kampen mellom Napoli og Milan søndag kveld.Mannen prøvde sammen med en venn å komme seg inn på tribunen uten billett.

Mannen ble stoppet i en utenlandsk trailer ved Kirkenes havn. Han fremviste et ID-kort som politiet reagerte på, og en nærmere sjekk viste ifølge politiet at kortet var forfalset. – Vi har bedt om varetektsfengsling i fire uker fordi vi mener at det er stor fare for at han vil forsøke å unndra seg på nytt, opplyser politifullmektig Martine Meslo.Sent lørdag kveld ble en 15 år gammel gutt skutt ved Godlia i Oslo. Vedkommende ble fraktet til sykehus med skuddskader, men er utenfor livsfare. Han var våken og bevisst da han ble fraktet til sykehuset. Saken etterforskes som drapsforsøk og en 19 år gammel mann er siktet i saken. headtopics.com

– Ut fra den informasjonen politiet har nå, knyttes ikke hendelsen til tidligere alvorlige hendelser eller kjente konflikter, skriver de. En mann er dømt til fire år og tre måneder fengsel for voldtekt av en kvinne våren 2022, som skal ha funnet sted i en leilighet i Kirkenes.Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener terrortrusselbildet i Norge kan ha blitt påvirket av situasjonen i Midtøsten. Det bekrefter PSTs pressekontakt Eirik Veum til TV 2.

