Erling Braut Haaland Ville hårrykter: Bare tull

Svarer: Bare tullMen er det noe hold i dette da?. Doktor Martin Enger er hudlege, og spesialist i hud- og hårsykdommer. Han ler godt når Dagbladet tar kontakt med spørsmålet.. - Det er ingenting som tilsier at det er en særlig risiko for at Haaland skal lide av traksjonsalopeci. Han har ikke et så langt og tungt hår at det skal riste i stykker, sier Enger.. - Så dette er bare tull?. - Ja.

