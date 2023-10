Erling Braut Haaland Reagerer: - Urettferdig

Manchester United - Manchester City 0-3Erling Braut Haaland satte straffen sikkert i mål, før han seinere i kampen doblet ledelsen og deretter serverte Phil Foden til 3-0.. Manchester City vant enkelt på derbyet på Old Trafford.. - UrettferdigMidtstopperparet med Johnny Evans og Harry Maguire var stort sett sjanseløse i duellene mot den norske spissen..

Han kaller det en urettferdig konkurranse.. - En utakknemlig oppgave kan ha vært en umulig en. Den giftigste spissen i verden mot en mann som kunne vært pensjonert. Problemet var ikke bare at Evans ble forlatt forsvarsløs av laget, men også at han spilte, skriver Jolly.. Evans var i flere år en del av Sir Alex Fergusons Manchester United. Men forlot klubben i 2015. I sommer signerte han på nytt for klubben grunnet stopperkrise..

Kampens gigantDERBY: Erling Braut Haaland og Manchester City senket Manchester United på Old Trafford Les mer ⮕

Roser Erling Braut Haaland: - Han er bedre på det han ikke var så god påBåde TV 2s eksperter og Pep Guardiola ser tegn til utvikling hos Erling Braut Haaland. Les mer ⮕

Pernille Haaland om koblingen til fotballstjernen: – Trenger ikke å skifte etternavnKomikeren deler etternavn med et av Norges største fotballtalenter, Erling Braut Haaland. Les mer ⮕

Haaland forklarer oppsiktsvekkende bilder: - Jeg bryr meg ikkeErling Braut Haaland og Pep Guardiola havnet i diskusjoner etter ydmykelsen av Manchester United. Les mer ⮕

Haaland sendte City i ledelsen - VAR-situasjon skaper reaksjonerErling Braut Haaland sendte Manchester City i ledelsen i Manchester-derbyet, men straffesituasjonen skaper reaksjoner. Les mer ⮕

Haaland herjer med Manchester UnitedErling Braut Haaland med to scoringer og én målgivende i Manchester-derbyet. Les mer ⮕