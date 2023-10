Erik ten Hag innrømmet at Andre Onana ikke har vært god nok i Manchester United

Manchester United skal allerede ha signert David De Gea på nytt på en kortsiktig avtale på grunn av bekymring for at de vil mangle keepere når Onana går til Africa Cup of Nations.

Spanjolen, som var nr. 1 på Old Trafford i 12 år, forlot klubben i sommer ved utløpet av sin kontrakten.Onana ble senere på sommeren signert fra Champions League-finalistene Inter Milan for 42 millioner pund, med den kamerunske landslagsspilleren har hatt en vanskelig start på livet på Old Trafford.

Og i forkant av Manchester-derbyet på søndag, innrømmet Ten Hag at mens Onana hadde vært «god» de første månedene i United, «er bra ikke godt nok». –Han sa på pressekonferansen: «Du gir ham standardene og også forventningene, men det handler også om å komme til samme nivå. headtopics.com

– Han har høye forventninger til seg selv. Vi gir ham selvtilliten, se hva du gjorde tidligere for store klubber i store ligaer, du har evnen og ferdighetene. «De to siste kampene var god fremgang, nå må vi fortsette med dette. Det er veldig bra, men i Manchester United er bra ikke godt nok.»

På tirsdag reddet Onana en straffespark på stopp for å sikre en viktig 1-0-seier over København og blåse nytt liv i Uniteds Champions League deltagelse.Ten Hag sa tirsdag etter Onanas Champions League-straffemål: «Han viste personlighet. headtopics.com

«Han vet at før, gitt nivåene på hva hans ferdigheter er, matchet han ikke ferdighetene sine, og han kunne gjøre det bedre.«Ikke glem den strålende redningen like etter pause i kontringen. Og ikke glem, en av ferdighetene hans er at han er en veldig god straffestopper.»

Les mer:

Sporten_com »

Avis: United vurderer de Gea som Onana-vikarKeeper David de Gea kan være aktuell for en meget overraskende retur til Manchester United. Les mer ⮕

Medier: Manchester United-spiller kan bli utestengtLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Manchester United og Liverpool går for La Liga-stjerne Arsenal har ønsket lengeRobin Le Normand har lenge vært i kikkerten til Arsenal og nå tiltrekker forsvareren seg også interesse fra andre Premier League-giganter. Real Sociedad forsvareren blir nok en gang knyttet til en overgang. Les mer ⮕

Manchester United i spill - 42 milliarder kroner legges på bordetManchester United er en pengemaskin - på tross av at trofeene uteblir. Mon tro hva som kan skje hvis også United får sitt oljefond. The Sun er som vanlig ute med friske påstander. Nå hevder avisen at den saudi-arabiske kronprinsen Mohamed bin Salman kommer med et gigantbud på Manchester United. Les mer ⮕

Forlater Manchester United når Sir Jim Ratcliffe kjøper seg innRichard Arnold kom til Old Trafford er par år etter Glazer-familien i 2005 kjøpte seg inn i Manchester United med penger måtte låne. Han har stort sett opererert i skyggen av klubbens pengemann Ed Woodward. Nå etter 16 år er det rimelig klart han forlater klubben. Les mer ⮕

Manchester United satte omsetningsrekord i Premier LeagueLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕