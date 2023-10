Erik ten Hag - Det verste av Solskjær

Manchester United - Manchester City 0-3Erling Braut Haaland ydmyket Manchester United med to mål og en målgivende på Old Trafford. Likevel ville ikke Erik ten Hag svartmale situasjonen til Manchester United.. - Det smerter mye. Særlig siden kampplanen i den første omgangen fungerte perfekt. Det er bare straffesparket som endrer kampen, sa ten Hag til BBC..

Sviktende resultater høsten for to år siden kostet til slutt nordmannen jobben.. ten Hag har blant annet byttet hyppig på hvem som starter både på stopperplass og på midtbanen. Søndag ble stjernestopper Raphaël Varane vraket til fordel for den 35 år gamle nødsigneringen Johnny Evans. Av taktiske årsaker, bekreftet ten Hag..

Eksperter peker på Erik ten Hag etter Manchester City-fadesenMANCHESTER (VG) Manchester United ble rundspilt av byrivalen. Flere eksperter mener at det snart bør begynne å brenne under føttene til Erik ten Hag (53). Les mer ⮕

