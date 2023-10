Erik Jensen med kreftoppdatering: - Kreften har spredd seg

Erik Jensen (53), som nok er mest kjent for roller i «The Walking Dead», «For Life» og «Mr. Robot», har blitt diagnostisert med tykktarms- og endetarmskreft kreft med spredning, skriver CNN.. Det er skuespillerens kone, Jessica Blank (48), som først delte nyheten, via en GoFundMe-side..

Jeg har en enorm takknemlighet for vennene mine og fremmede som har kommet sammen for å støtte familien min mens vi kjemper mot kreften».. Videre står det at familien har et håp om å få samlet inn 300 000 dollar, i overkant av 3,3 millioner kroner, totalt.. På grunn av kreftdiagnosen, og Hollywood-streikene, er familien hans nå «i en ekstremt usikker økonomisk posisjon», og trenger derfor mye hjelp..

