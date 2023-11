Erdogan bryter kontakten med Netanyahu på grunn av Israels handlinger i Gaza

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier lørdag at han bryter kontakten med Israels statsminister Benjamin Netanyahu som følge av landets handlinger i Gaza. – Netanyahu er ikke lenger noen vi kan snakke med. Vi har avskrevet ham, sier Erdogan, ifølge tyrkiske medier. Tyrkia gjenopprettet nylig alle diplomatiske forbindelser til Israel. Men de siste to ukene har Erdogan skjerpet tonen kraftig overfor Israel.

Han har avlyst en planlagt reise til landet og har beskrevet den palestinske islamistbevegelsen Hamas som frihetskjempere

:

