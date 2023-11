Er Tjensvoll en glemt del av fellesskapet?

Den flotte planen om å renovere området rund Tjensvoll torg står igjen som en fallen drøm. Ja, det har endelig blitt påbegynt arbeid med å konvertere grusbanen på Haugtussa til kunstgress, men utførelsen av arbeidet er i utgangspunktet flere år forsinket.Det finnes også flotte planer om nye arenaer i Forum-området.

Tjensvoll fremstår i dag som en glemt del av fellesskapet. Stadig forbigått og nedprioritert i ett fellesskap der forskjellene øker. Dette synset jeg er en skremmende utvikling. Jeg oppfordrer derfor på nytt politikerne våre til å ta ansvar for hele fellesskapet og ikke minst området Tjensvoll.

Både bydelen og skolen trenger ett realt skippertak, hele området må gis ett løft! Først når man har en helhetlig plan og faktisk gjennomfører denne vil man få en standard som er området verdig!

