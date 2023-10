Er det normalt for en 18-åring å ha lavt testosteronnivå?

Hei, hvor normalt er det for en 18-åring å ha lavt testosteronnivå? Jeg trener, og dette skal vel gi en økning i mild grad med testosteron, men har fortsatt for eksempel lav libido.

