Equinors havvind-smell i USA: – Akkurat nå er det krevende

Equinor sliter med kostnadene på tre amerikanske havvindanlegg som selskapet har planer om å bygge ut. Dette er ett av USAs eksisterende havvindanlegg, Block Island.Equinor har de siste årene jobbet med en rekke havvindprosjekter i USA, Empire Wind 1 og 2 og Beacon Wind 1.

Equinor skriver ned verdien av havvindprosjektene i USA med 300 millioner dollar (3,36 milliarder kroner) i tredje kvartal. – Vi har en del eiendomsverdier i New York, samt en del utstyr, blant annet kabler som kan brukes i havvindindustrien, sier Equinor-sjefen.

«New York Public Service Commission avslo nylig søknader om prisøkning fra Equinor og andre selskaper, og Equinor vurderer nå konsekvensene for selskapets prosjekter», skriver Equinor i kvartalsrapporten. headtopics.com

– Det vil jeg ikke si. Men ledelsen skal alltid til enhver tid oppgi hva vi forventer at verdiene våre er for å vise god regnskapsskikk. Derfor valgte vi å gjøre dette etter at vi fikk avslag på den økningen vi ba om, sier Opedal.

– Nå har vi satt Dogger Bank i drift. Det er jo et prosjekt som har gått veldig bra, det vil bli verdens største prosjekt og produsere betydelig kraft – fem prosent av Storbritannias behov. Vi sa på kapitalmarkedsdagen at dette har god lønnsomhet, sier Opedal.– Dette viser at havvind er en syklisk industri, som annen industri, sier Opedal. headtopics.com

– Vi har allerede bokført én milliard dollar i gevinst etter nedsalget, sier Opedal på pressemøtet fredag. – Med godkjent plan for elektrifisering av Hammerfest LNG, og oppstart av kraftforsyning fra land til Gina Krog, fortsetter vi å redusere våre egne utslipp, sier Opedal.

Les mer:

e24 »

Kursoppgang for Equinor og Aker BP: – Equinor overrasker mestKursoppgang for Equinor og Aker BP: – Equinor overrasker mest Les mer ⮕

Ny offensiv: Derfor sliter Russland akkurat nåRussland skal ha lidd rekordstore tap i sin siste offensiv. Oberstløytnant og forsker ved krigsskolen, Trygve Smidt, mener russernes styrker er dårlig trent. Les mer ⮕

Desperasjon vokser i Gaza: – Ingen kan forestille seg hvor ille det er akkurat nåBarna tegner blodige mennesker, og de voksne må lage mat på bål. Dette forteller folk i Gaza om hvordan de overlever nå. Les mer ⮕

Spilte inn pornofilm i badstue: – Ikke akkurat dette jeg hadde sett for meg– Kanskje ikke annet å vente da vi kalte den «Lyst». Les mer ⮕

Equinor tjente 8 milliarder i tredje kvartalTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Equinor tjente 8 milliarder dollar i tredje kvartal, ned fra rekordåret i fjorEquinor-resultatet faller fra rekordnivået i fjor, men konsernsjefen kaller det et sterkt resultat. Les mer ⮕