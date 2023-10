Equinor tjente åtte milliarder dollar på driften i tredje kvartal

Fortsatt høye olje- og gasspriser gir Equinor milliardinntjening også i tredje kvartal. Det viser tallene som ble offentliggjort fredag morgen. Det justerte driftsresultat endte på 8,02 milliarder dollar. På forhånd viste estimater innhentet av Equinor et justert driftsresultat på 7,59 milliarder dollar.

Resultatet i tredje kvartal er marginalt bedre enn resultatet i andre kvartal, men langt unna de ekstreme rekordresultatene selskapet kunne bokføre for et år siden. Til sammenligning fikk Equinor et justert driftsresultat på 24,3 milliarder dollar i tredje kvartal i fjor.

Selv om olje- og gassprisene har falt noe fra fjorårets rekordhøye nivåer, er de fortsatt høye. I løpet av tredje kvartal har til eksempel oljeprisen steget fra vel 70 dollar fatet til nærmere 90 dollar fatet. headtopics.com

- Equinor leverte sterke resultater og kontantstrøm i et kvartal påvirket av betydelig lavere gasspriser enn i fjor. God drift bidro til høy oljeproduksjon fra Johan Sverdrup og vår internasjonale portefølje. Gassproduksjonen fra norsk sokkel ble påvirket av planlagt vedlikehold og noen utvidede revisjonsstanser, sier konsernsjef Anders Opedal i en kommentar i pressemeldingen.

Av rapporten fremkommer det at årets estimerte produksjon er justert ned til rundt 1,5 prosent over 2022-nivå. På kapitalmarkedsdagen tidligere i år tilkjennega Equinor-ledelsen at målet er å opprettholde olje- og gassproduksjonen lenger ut på 2030-tallet enn det selskapet tidligere hadde kommunisert. I tredje kvartal har selskapet gått videre både med det omdiskuterte Rosebank-feltet på britisk sokkel, investeringer i to store felt på brasiliansk sokkel og oppstarten av Breidablikk-feltet. headtopics.com

