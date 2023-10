Equinor tjente 8 milliarder i tredje kvartal

INGEN PLASS: EU-presidenten Charles Michel mener Hamas ikke har noen plass på toppmøtet.Flere av EUs toppledere møtes fredag i Brussel for å diskutere den pågående konflikten i Midtøsten mellom Hamas og Israel.

Selv om EU-lederne kommer til enighet om en humanitære pause og er samstemte i sin fordømmelse av terrorangrepet til Hamas, så er det fremdeles flere delte meninger på hvilket felles signal unionen skal sende til omverdenen når det kommer til krisen på Gazastripen.

Resultatet stiger med 200 millioner kroner fra tilsvarende kvartal i fjor, og er omtrent 150 millioner bedre enn analytikerne hadde ventet.Strømstøtten har ført til mindre interesse for fastpris på strøm headtopics.com

Kontrakter med såkalt variabel pris - kontrakter der prisen normalt blir justert noen ganger i året - har falt fra over 20 prosent i siste kvartal av 2021 til 4,3 prosent i andre kvartal i år. – Gutten ble meldt savnet sent torsdagskveld av pårørende. I søket etter gutten er også brannvesenets ressurser og redningshelikopter satt inn, skriver politiet på X.– Det oppfordres personer i Beisfjord å sjekke garasjer, naust, uthus, andre tilholdssteder der det kan tenkes at man kan oppholde seg. Politiet kan varsles på 02800.

– Vi forbereder oss på at terroristene vil angripe energiinfrastruktur. Dette året vil vi ikke bare forsvare oss, vi vil svare også, skrev Zelenskyj på Telegram onsdag. De siste månedene har ukrainerne gjennomført flere angrep mot Krim-halvøya som Russland annekterte i 2014. Ukraina har også brukt sjødroner mot russiske marinefartøy. (NTB)STØTTE: Representantenes hus' nyvalgte leder Mike Johnson ønsker å behandle støtten til henholdsvis Ukraina og Israel separat. headtopics.com

