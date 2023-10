Equinor skriver ned havvind-prosjektene i New York med 3,4 milliarder

Det har vært noen vanskelige måneder for Equinors prestisjefylte satsing på havvind utenfor New York. Tidligere denne måneden ble det klart at myndighetene sa nei til Equinor og partner BPs bønn om bedre vilkår for tre prosjekter som er rammet av enorme kostnadsøkninger.

Nå tar den norske oljekjempen konsekvensen av tilbakeslaget, og skriver ned verdiene på prosjektene med 300 millioner dollar, som tilsvarer 3,4 milliarder kroner. Det kommer frem i Equinors tredjekvartalsrapport, som ble publisert tidlig fredag morgen.

«Havvindprosjekter på den amerikanske nordøstkysten er negativt påvirket av kostnadsinflasjon og flaskehalser i leverandørkjedene. New York Public Service Commission avslo nylig søknader om prisøkning fra Equinor og andre selskaper, og Equinor vurderer nå konsekvensene for selskapets prosjekter,» heter det i pressemeldingen. headtopics.com

Det skal nevnes at nedskrivningen på 300 millioner dollar ikke utgjør prosjektenes totale, bokførte verdi. I september fortalte Equinors fornybarsjef Pål Eitrheim at den var på omtrent 400 millioner dollar. Dette utgjør kostnadene selskapet har hatt for arealet, samt investeringer så langt i prosjektene, som ikke er kommet i bygningsfasen og der det heller ikke er tatt noen endelig investeringsbeslutning.

Equinor og BP har vært tydelige på at prosjektene ikke lenger er lønnsomme etter at inflasjon, høyere renter og problemer i leverandørkjedene har rammet med full kraft. Da selskapene i juni sendte en formell forespørsel til delstatsmyndighetene om en betydelig økning i den garanterte prisen for kraften de skal selge fra prosjektene, sa de klart at det kunne bli aktuelt å trekke seg hvis de fikk avslag. headtopics.com

