Equinor-sjefen om havvind: Tror situasjonen vil være utfordrende i et år eller to til

Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier det er krevende tider for havvind. Han tror flere leverandører har enda et år og to foran seg med problemer.

– Jeg er sikker på at også havvind vil spille en viktig rolle i energiomstillingen, og at det over tid vil være gode kommersielle muligheter. Men akkurat nå er det krevende, sa Opedal da han fredag presenterte resultatene for tredje kvartal.

