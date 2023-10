Equinor rapporterer et justert driftsresultat på 24,3 milliarder dollar

. I denne perioden var særlig gassprisene svært høye. I samme kvartal i 2021 var det justerte resultatet på 9,77 milliarder dollar.

Totalt skriver Equinor ned verdier for 971 millioner dollar i kvartalet. Dette gjelder særlig eiendeler på norsk sokkel og i selskapets enhet for markedsføring, midtstrømsvirksomhet og prosessering. Selskapet skriver også opp verdiene av en eiendel i Mexicogolfen.«Havvindprosjekter på nordøstkysten av USA er negativt påvirket av kostnadsinflasjon og begrensninger i verdikjeden», skriver Equinor.

– Equinor leverte sterke resultater og kontantstrøm i et kvartal påvirket av betydelig lavere gasspriser enn i fjor, sier konsernsjef Anders Opedal. Omsetningen ble på 25,9 milliarder dollar i tredje kvartal, fra 42,7 milliarder i samme kvartal i fjor. headtopics.com

Selskapet produserte 2,007 millioner fat oljeekvivalenter per dag i tredje kvartal, svakt ned fra 2,021 millioner fat oljeekvivalenter i samme kvartal i fjor. Equinor fikk 10,93 dollar pr. millioner britiske varmeenheter (MMBtu) for gassen sin i Europa i kvartalet, fra 44,37 dollar pr. MMBtu i samme kvartal i fjor

Equinor fikk 84,3 dollar fatet for sin norske oljeproduksjon, mens selskapet fikk 79,1 dollar fatet for sin internasjonale produksjon og 68,1 dollar fatet for produksjonen i USA

Les mer:

StvAftenblad »

Kursoppgang for Equinor og Aker BP: – Equinor overrasker mestKursoppgang for Equinor og Aker BP: – Equinor overrasker mest Les mer ⮕

Haukeland tømmer senger i helger og ferierLedelsen jakter på 300 millioner Les mer ⮕

Annie har hatt sex med over 300 personerPå ett år har Annie hatt over 300 sexpartnere Les mer ⮕

Equinor tjente 8 milliarder i tredje kvartalTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Equinor tjente 8 milliarder dollar i tredje kvartal, ned fra rekordåret i fjorEquinor-resultatet faller fra rekordnivået i fjor, men konsernsjefen kaller det et sterkt resultat. Les mer ⮕

Spår kursoppgang for Equinor og Aker BP: – Aksjekursen skal oppSpår kursoppgang for Equinor og Aker BP: – Aksjekursen skal opp Les mer ⮕