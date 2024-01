Epstein skandalında isimler açıklandı

Men også overgrepsofre, vitner, ansatte, journalister og telefonkontakter som har vært i kontakt med Epstein, skal være navngitt.Blant dem finner vi store navn, som de tidligere presidentene Bill Clinton (77) og Donald Trump (77), britiske prins Andrew (63), artisten Michael Jackson og fysikeren Stephen Hawking. skal også skuespilleren Cameron Diaz (51) være blant kjendisene, som påstås å ha hatt et bånd til Epstein.

* Sommeren 2000: 17 år gamle Virginia Giuffre møter Ghislaine Maxwell, partner og tidligere kjæreste med Jeffrey Epstein, for første gang mens hun jobber på et spa eid av Donald Trump i Florida. Maxwell tilbyr henne jobb som massør for Epstein. * 2000-2002: I denne tidsperioden reiser Giuffre mellom Epsteins eiendommer. Giuffre hevder å ha blitt fraktet rundt av Epstein for å gi seksuelle tjenester for ham og flere av hans forretningsforbindelser. * Mars 2005: Politiet i Florida innleder etterforskning av Epstein etter at moren til en 14 år gammel jente rapporterer om en mistenkt voldtekt av dattere





TV 2 Nyhetene » / 🏆 29. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Nye Epstein-dokumenter: Hevder Bill Clinton forsøkte å true journalisterIfølge Virginia Giuffre gikk den tidligere presidenten inn på kontorene til Vanity Fair og krevde å få stoppet artikler om sin «gode venn».

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Epstein-dokumentene: Hun drar Bill Clinton inn i overgrepsskandalenFrigitte rettsdokumenter inneholder en rekke kjente navn – blant annet Stephen Hawking og Bill Clinton – og detaljerte beskrivelser fra kvinner om hvordan Epstein satte overgrep i system.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Epstein-dokumenter frigitt av rettenDen første bunken med rettsdokumenter knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein er frigitt. Stephen Hawking, Bill Clinton og Michael Jackson er blant navnene på listen.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Norveç'te çalışmak Hindistan'da çalışmaktan daha fazla avantaja sahipResmi Ravindran, bir danışmanlık işinden Norveç'in Bergen şehrine DNB'ye sıçradı. Norveç çalışma ortamı onu şaşırttı, ancak Hindistan'daki geliştirici ortamından bir şeyler eksik.

Kilde: digi_no - 🏆 9. / 63 Les mer »

Norveç kulüpleri Süper Lig'e katılmayı reddediyorNorveç kulüpleri Bayern München, Borussia Dortmund, Sevilla, Atletico Madrid ve AS Roma'nın da aralarında bulunduğu diğer kulüplerle birlikte Süper Lig'e katılmayı reddediyor. Manchester City'nin henüz resmi bir açıklama yapmadığı ancak kulübe yakın gazetecilerin kulübün planlarını değiştirmediğini söylediği belirtiliyor. Uefa başkanı Aleksander Ceferin, Real Madrid ve Barcelona'ya planlarını zorlamaya çalıştıkları için net bir mesaj gönderdi. Avrupa Birliği'nin kararının ardından yapılan açıklamalarda, Uefa ve Fifa'nın Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni değiştirebilecek bir Süper Lig'e katılmak isteyen kulüpleri cezalandırma yetkisi olmadığı belirtildi.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »

Dommer beordrer offentliggjøring av navn knyttet til Jeffrey Epstein-sakenEn føderal dommer har beordret offentliggjøring av identiteten til 150 personer som nevnes i rettsdokumenter som omhandler den avdøde milliardæren Jeffrey Epstein. Navnene inkluderer overgrepsofre, vitner, ansatte og personer med perifer tilknytning til skandalen. Tidligere president Bill Clinton, skuespillere, akademikere og prins Andrew forventes å bli navngitt.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »