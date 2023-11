Epidemien sprer seg i Danmark - frykter utbrudd i Norge

Mens det i 2021 og 2022 bare var rundt 40 som fikk sykdommen hvert år, er det hittil i år meldt om 695 tilfeller totalt.Dette er likevel langt unna toppårene før pandemien da det som regel var flere tusen tilfeller hvert år.

Sykdommen kan deretter utvikle seg til kraftige hosteanfall med brekninger og kiking, som kan vare i flere måneder.– Spedbarn har økt risiko for alvorlig utfall av infeksjonen grunnet faren for komplikasjoner som lungebetennelse, pustestans og i sjeldne tilfeller hjerneskade, sier Skår.

I sommer døde et spedbarn i Danmark av sykdommen. Danske myndigheter oppfordrer nå alle gravide om å ta kikhostevaksine, og ber folk prøve å unngå smitte. Vaksinen beskytter godt mot alvorlig sykdom, og spedbarn som ikke har rukket å bli vaksinert enda er derfor ekstra utsatte.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NETTAVISEN: Fem ganger så dyr strøm i Sør-Norge som i Nord-NorgeKontinental prissmitte gir sørlendingene høye strømpriser.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DN_NO: Norge bør innføre en langvarig eksilskattNorge bør innføre en langvarig eksilskatt

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

VGSPORTEN: Lange køer og mange uhell etter snøfall i Sør-NorgeSnøen har ført til trafikkutfordringer på Østlandet og Sørlandet. – At man ikke lærer å ikke bruke sommerdekk er utrolig, sier politiet.

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: – Jøder i Norge opplever hærverk og trusler mot hjemmetJødiske familier i Norge føler seg ikke trygge i egne hjem, og har opplevd flere truende hendelser de siste dagene, ifølge Det Mosaiske Trossamfund (DMT).

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

BTNO: DMT: Jøder i Norge opplever hærverk og trusler mot hjemmet(Åpen for alle lesere)

Kilde: btno | Les mer ⮕

DAGBLADET: DMT: Jøder i Norge opplever hærverk og trusler mot hjemmetSiste nytt fra Dagbladet: Jødiske familier i Norge føler seg ikke trygge i egne hjem, og har opplevd flere truende hendelser de siste dagene, ifølge Det Mosaiske Trossamfund (D...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕