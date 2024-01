Enormt jordskred truer byen Ølst i Danmark

Eit enormt omfattande og pågåande jordskred rystar Danmark. Store mengder forureina jordavfall er i rørsle ved jordsorteringsanlegget Nordic Waste sør for Randers i Danmark. Styresmaktene fryktar at skredet i verste fall kan begrava byen Ølst og renna ut i elva Ålling. Nye målingar viser at farten på skredet er i ferd med å avta.Nordic Waste, som nylig gjekk konkurs, har spesialisert seg på å ta imot og reinsa ureina massar med jord og sediment.Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi.

I over ein månad har danske styresmakter forsøkt å avverja ein miljøkatastrofe, etter at fleire millionar kubikk med jord begynte å siga ved jordrensingsanlegget Nordic Waste sør for Randers like før jul. Styresmaktene fryktar at skredet i verste fall kan gravlegga den vesle byen Ølst og renna ut i elva Allin





