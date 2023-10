England: Dømt etter dette: - Fikk panikkanfall

En sein maikveld i år, gikk en mann i 30-åra rundt i Somersets gater iført en «gimp suit» og skremte livet av forbipasserende kvinner i nattemørket.. Det melder den engelske avisa Somerset Live.. - Begynte å gråteEn «gimp suit» er en heldekkende, ettersittende drakt ofte brukt i seksuell fetisjistisk lek.. Det var imidlertid ikke slik aktivitet som sto på agendaen for den unge mannen den aktuelle kvelden..

. - Han kravlet langs bakken, og var svart fra topp til tå, med rød munn og to hvite kryss som øyne, sa et vitne i retten ifølge The Guardian. . Hun forteller at hun «skrek som i en skrekkfilm» da hun fikk øye på mannen, og at hun kontaktet politiet med det samme.. Ifølge avisa sende det lokale politiet en bil til stedet, som stoppet en mann i 30-åra i samme gate..

