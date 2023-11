Endringer i korksystemet for brus i Norge

Brusprodusenten varslet endringen allerede i oktober, men har nå satt en dato for når endringen trer i kraft på det populære produktet. Hver tredje brus som selges i Norge er en Pepsi Max. Mozell og Solo får samtidig samme system. Vi er selvfølgelig spent på reaksjonene der ute og anerkjenner at det er ulike syn på de nye korkene. Samtidig har vi ikke noe valg. Vi må følge de nye EU-kravene, sier han til avisen. Det er EU-kravet om festede korker på drikkeflasker som er bakgrunnen for det nye korksystemet. Ordningen trer i kraft 3. juli 2024. Kravet følger av EUs plastdirektiv, hvor det heter at korker skal henge fast på flasken etter åpning.