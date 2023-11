Endringer i Amandaprisen: Kategorien «Beste norske kinofilm» blir «Beste norske film»

Kategorien som før het «Beste norske kinofilm» skal nå endres til «Beste norske film». – Jeg tror dette vil gjøre at prisen føles mye mer relevant både for publikum og for bransjen, sier filmregissør Roar Uthaug tilHan står bak blant annet filmen «Troll», som ble sluppet rett på Netflix uten å ha gått på kino først. Det er denne typen filmer som frem til nå har vært ekskludert fra Amandaprisen.

For å kunne bli nominert til prisen, har en film måttet gå på ti av de største kinoene i minst to av de største norske byene. Amandakomitéen har også innført kjønnsnøytrale kategorier og dropper derfor ordbruken «mannlig» og «kvinnelig» skuespiller.Tidligere i denne saken sto det at Norsk filminstitutt trakk seg fra Amandakomiteen i forrige uke. Det riktige er at instituttet trakk seg i slutten av august. Rettelsen ble gjort tirsdag 7. november 2023 klokken 09.35

:

NETTAVİSEN: NRK: Tar grep etter kritikk – strømmefilmer med i AmandaprisenAmandakomiteen har besluttet å inkludere strømmefilmer i utdelingen.

Kilde: Nettavisen | Les mer »

BTNO: Amandaprisen endrer regel­verket: Nå kan også strømme­filmer vinne(Åpen for alle)

Kilde: btno | Les mer »

VGNETT: Amandaprisen endrer regelverket – strømmefilmer kan vinne prisFilmer som går rett ut på strømmetjenester kan fra neste år være med i trekningen av den største filmprisen i Norge, melder NRK.

Kilde: vgnett | Les mer »

STVAFTENBLAD: Ranheim direkte her: Gjør flere endringer på lagetJournalist

Kilde: StvAftenblad | Les mer »

DAGSAVİSEN: Endringer i korksystemet for brus i NorgeBrusprodusenten varslet endringen allerede i oktober, men har nå satt en dato for når endringen trer i kraft på det populære produktet. Hver tredje brus som selges i Norge er en Pepsi Max. Mozell og Solo får samtidig samme system. Vi er selvfølgelig spent på reaksjonene der ute og anerkjenner at det er ulike syn på de nye korkene. Samtidig har vi ikke noe valg. Vi må følge de nye EU-kravene, sier han til avisen. Det er EU-kravet om festede korker på drikkeflasker som er bakgrunnen for det nye korksystemet. Ordningen trer i kraft 3. juli 2024. Kravet følger av EUs plastdirektiv, hvor det heter at korker skal henge fast på flasken etter åpning.

Kilde: Dagsavisen | Les mer »

DN_NO: Her er høstens beste norske fotballbøkerHer er høstens beste norske fotballbøker

Kilde: DN_no | Les mer »