En spansk en fra Bals

I det som framstår som et prosjekt for å diskreditere kommunistene, anklager Jonas Bals det sovjetiske kommunistpartiet og NKVD for «destruktiv opptreden» under den spanske borgerkrigen, hva nå enn det skal bety (Klassekampen 31. oktober). Bals kan ikke være uvitende om at Sovjetunionen var den spanske republikkens viktigste internasjonale støttespiller. Alle de borgerlig-liberale demokratiene, Frankrike delvis unntatt, svikta republikken.

