En oppdatering det er verdt å installere

I de kommende ukene kan det hende du ser en ny rangering av de sist brukte filene i Anbefalt-delen av Start-menyen. Denne rangeringen tar hensyn til når du sist brukte filen, filtypen og mer. Dette betyr at du kanskje ikke ser filene i en helt omvendt kronologisk rekkefølge når du sist brukte dem.

Denne oppdateringen legger til «aldri kombinert»-modus. I denne modusen kan du vise programvinduer og etikettene på oppgavelinjen separat. Hvis du vil finne denne funksjonen, kan du gå til Innstillinger > tilpassing > oppgavelinjen > virkemåter på oppgavelinjen.Angi Kombiner oppgavelinjeknapper og skjul etiketter til Aldri. Det finnes også en egen innstilling for å aktivere dette for andre oppgavelinjene når du bruker flere skjermer.

Varsler vises nå som et klokkeikon i systemstatusfeltet. Når nye varsler vises, har ikonet en fyllfarge basert på systemets uthevingsfarge. Når det ikke finnes noen varsler og klokken er synlig, har ikke ikonet noen fyllfarge. Antall varslinger vises ikke.

For å minimere forstyrrelser fra varslingsvarsler oppdager Windows nå om du samhandler med varsler fra en app. Hvis ikke, vises et forslag om å slå av toast-banneret for appen. Dette vil bare hindre at banneret vises. Du kan fremdeles finne toasts i varslingssenteret.

Denne oppdateringen legger til alternativet for å starte diagnostisering av nettverksproblemer fra systemstatusfeltet. Hvis du vil vise dette alternativet, høyreklikker du nettverksikonet i systemstatusfeltet.

