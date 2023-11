En ny EU-modell for å distribuere kraft setter sinnene i kok

Ordfører Geir Varvik (H) i Storfjord kommune i Troms, er kritisk til tiltaket. Storfjord har seks kraftverk. Ikke på linje med partietMen Høyre har vært pådriver for denne energipolitikken, og mener at utrullingen av systemet er viktig for at næringslivet i Norge skal få like konkurransevilkår. Storfjord-ordføreren er ikke i helt på linje med partiet i denne saken.

Men utfordringen ligger ikke først og fremst der. Varvik sier at overføringskapasiteten i dag ikke muliggjør dette. – Poenget er at Stortinget har bedt om bedre flyt mellom prisregionene siden 2012. Det at strømmen skal flyte bedre mellom de ulike prisregionene slik at forskjellene blir mindre i Norge, er en ønsket utvikling, sier stortingsrepresentant Over Trellevik (H).– Noen får da en høyere pris, mens andre steder blir prisene flatet ut. Det er et viktig prinsipp for næringslivet. De skal ha like vilkår å konkurrere i.

– Vi har vært nødt til å drifte nettet vårt annerledes enn det vi gjør i dag. Vi må tåle mer risiko og legge opp til at vi utnytter det bedre. Så kan vi få noen negative konsekvenser. Det jeg ikke liker tanken på, er at regioner med overskudd av kraft, skal betale mer på grunn av flyten skal gå til regioner med mindre kraft, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) til Nettavisen.– Vi sliter med prisdifferanser internt i Norge.

