En ny advarsel til Stavanger-politikerne

De snikende krisene er demografi, utenforskap, klima, natur og miljø, og dyrtid, sa Vareide. Politikerne kan ikke se bort fra disse, mener han.Demografi handler om det kommunedirektøren har snakket om hvert år det siste tiåret. Det han kaller for en «gamechanger» for kommunen: Økningen i antall eldre og nedgangen i unge som kan ta vare på dem.

Samtidig har antall yrkesaktive mellom 19 og 66 år økt med mer enn 20.000 personer de siste 20 årene, men prognosen for de neste 15 årene viser at denne gruppen vil øke med bare 4000 personer. Ifølge Vareide handler det om at vi må prioritere hvem som skal få hjelp dersom politikerne ikke tar tak i dette i dag. headtopics.com

i gjennomsnitt 44 prosent i den neste fireårsperioden. Kommunens gjeldsgrad øker samtidig fra 69 prosent i 2024 til 83 prosent i 2027.«Hvis gjelden er høy, går mer av disse pengene til å betjene denne når rentene er så høye som nå,» sa Vareide.

Hvis gjelden er for høy, må driftskostnadene ned. Med hele 32 millioner allerede fra 2024, og opp mot 339 millioner i 2027, mener kommunedirektøren.Vareides jobb er å fortelle hvor lite penger det egentlig er i potten framover. Når han prioriterer Kvernevik skole opp, må andre prosjekter prioriteres ned. headtopics.com

