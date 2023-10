En helt ny måte å ta taxi på: – Rart at ikke andre flyplasser har dette systemet

Rett fra Berlin og på vei til et møte i Oslo sentrum. Det er planen til tyske Marianne Palma Calderon. Hun foretrekker å ta drosje inn til Oslo, fremfor å ta toget eller buss.Ved bestillingsautomaten utenfor inngangen, taster hun raskt inn hvor hun skal, hvor mange som skal være med og antall kolli med bagasje, før systemet viser henne avstand, kjørerute og kart.

Greske Erasmus er født og oppvokst på Kreta. Han jobber som kokk ved en restaurant på Sørenga, noe han har gjort det siste året, og er på vei til jobb i Oslo. Dagsavisen har tidligere skrevet om ville tilstander i drosjenæringen, hvor en veteran i bransjen beskriver den som en som en cowboybransje der tilnærmet alt er tillatt.

– Vi fikk mange klager som kom inn til Avinor sentralt, som vi måtte håndtere. Særlig fra utlendinger, som ikke visste om at det var så store prisforskjeller og om kreative løsninger på prissystemet, sier teamleder for drosjene på Oslo Lufthavn, Roar Martinussen til Dagsavisen.– Se her, sier han og taster inn en destinasjon i Oslo sentrum. headtopics.com

Når man velger på automaten er «premium» et av valgene. Da får du også opp bilde av den aktuelle bilen.På en vanlig dag er det mellom 750 og 1000 drosjeturer fra Oslo Lufthavn. Bilene er fra mange selskaper, som kjører kundene dit de ønsker.

I dag er det rundt 4.600 drosjesjåfører som er registrert for henting ved Oslo Lufthavn. Ved ankomst kjører de inn på taxidepotet, hvor det er plass til rundt 110 biler, og venter der til de får en bestilling, før de kjører inn foran terminalen, og henter kunden. Noe som skal ta maks tre minutter etter at bestilling og pris er bekreftet. headtopics.com

– Det er også påbudt med taklampe og taksameter for å drive virksomhet ved Oslo Lufthavn. Alt av kjøresedler og andre dokumenter sjekker vi opp mot Vegvesenet, sier han.Er man som sjåfør riktig uheldig kan man bli stående mange timer i depotet uten å få en tur. Eller i beste fall en kort tur til et av de nærliggende hotellene, noe som gir lite penger i kassa.

