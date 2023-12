En fortelling om en mann som mister alt på grunn av uforsiktig omgang med ord

Da hun var barn, for mer enn førti år siden, møtte Adania Shibli sin første historieforteller, på familiens mandel- og olivengård i Palestina. Det var mora hennes. – Når vi ikke hadde strøm, samlet mor mi oss rundt seg, for vi var redde og kunne ikke lese. Hun fortalte oss historier helt til lyset kom tilbake. Shiblis mor kunne verken lese eller skrive. Så historiene hun fortalte, lever nå bare videre i kroppene til Shibli og hennes søsken.

En morgen i Zürich, der forfatteren er bosatt, kommer en av disse fortellingene tilbake til henne. Når hun forteller den på nytt via Zoom, smiler Shibli bredt, slik hun alltid gjør når hun snakker om familien sin. Mens fortellingen hennes flyter av gårde, er det vanskelig å holde rede på handlingen, men én ting er klart: Det er en fortelling om en mann som mister alt på grunn av uforsiktig omgang med or





