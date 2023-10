– en eksistensiell trussel mot livet på jorda, sier forskere

Forskerne – blant dem Johan Rockström, direktør for Potsdam-instituttet i Tyskland – slår alarm i en ny rapport en måneds tid før klimatoppmøtet i De forente arabiske emirater (COP 28).– Livet på planeten jorda er under beleiring. Vi befinner oss nå på et sted med upløyd mark.Foto: Edmar Barros / AP / NTBKlimaforskerne skriver at vi ser konsekvensene av klimaendringene på kloss hold.

– Vi må endre perspektivet vårt på klimakrisen fra å være et isolert miljøspørsmål, til en mer systemisk eksistensiell trussel, står det i rapporten. Rockström sier at havtemperaturen knuser alle tidligere rekorder og at forskerne ikke godt nok klarer å forklare hvorfor det er slik.Det blir mindre is og snø i fjellene over store deler av verden. Bildet er tatt ved Vipiteno i italienske Sør-Tyrol.Fortsatt holdes klimaprotester i en rekke land. Her blir Greta Thunberg anholdt under en demonstrasjon mot olje i London.

Hovedforfatter William Ripple, professor ved Oregon State University, sier at vi trolig er på vei inn i en tidsalder der den årlig globale temperaturen vil ligge på dette nivået eller høyere.– Når vi først har passert dem, kan disse vendepunktene endre klimaet vårt på en måte som det er vanskelig eller umulig å reversere, sier Ripple.

For å begrense skadene må de globale utslippene av klimagasser kuttes. Enn så lenge fortsetter de å stige. – Vi beveger oss farlig nær flere vippepunkter som kan ødelegge selve systemene som livene vårt er avhengig av, sier Zita Sebesvari, rapportens hovedforfatter.