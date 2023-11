En drapssak i Bodø fra 2010 skal gjenopptas

Aamodt ble natt til . juli 2010 funnet knivstukket og blødende utenfor en leilighet på Mørkved i Bodø sentrum. Én time senere ble Aamodt bekreftet død. 68 år gamle Webjørn Kjetil Jensen har sittet fengslet for drapet på Aamodt siden 2012. Han har hele tiden nektet for å ha drept kompisen.– Det kjentes helt forferdelig. Jeg har ikke vært verdens snilleste barn for å si det sånn, men jeg har aldri begått noe drap, forteller Jensen i et intervju med NRK.Der skal en person ha fortalt om en samtale vedkommende hadde med en kvinnelig slektning.

Slektningen skal angivelig ha innrømmet å ha drept Aamodt. Samtalen fant sted kun måneder før den kvinnelige slektningen døde. Den avdøde kvinnen skal ha vært tilstede i leiligheten, hvor det skal ha oppstått et basketak kvelden Aamodt døde, sammen med Aamodt og Jensen.

