EN BILLIG KJÆRLIGHET PÅ KIWI: Det svarer en av ungdommene som blir spurt om hva de kan kjøpe for samme sum som antall personer de har ligget med - såkalt bodycount.Hvis en fremmed med mikrofon og kamera huket tak i deg på gaten og spurte deg når du sist hadde sex – ville du svart?I en TikTok-trend blir folk på gaten stilt intime spørsmål om for eksempel seksualitet. Mange av dem som intervjues er mindreårige.

Politiet har fått mange henvendelser av folk som har blitt intervjuet og som ønsker videoene slettet. Politiet sier det er viktig at dem som intervjues samtykker til det, og at de blir forklart hva et samtykke innebærer.Slik starter noen av videoene hvor unge TikTokere intervjuer andre ungdommer på gaten – en trend som ser ut til å ha tatt av på den populære plattformen det siste året. Nå advarer politiet, som sier de stadig får meldinger fra både voksne og mindreårige som har blitt intervjuet og som ønsker videoene slette





