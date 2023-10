En bil med fire personer i har veltet i Bjerkvik

– Nødetatene rykker ut til trafikkulykke på E10. En bil med 3 personer som har kjørt av veien og i et skilt og til slutt veltet. Alle er kommet seg ut av bilen, skriver Politiet i Nordland på X/Twitter.– Personene som var i bilen undersøkes av helsepersonell på stedet. Bilen ligger på veiskulder og gjør at det er redusert fremkommelighet på stedet.

Politiet presiserer på X at det var fire personer i bilen. En kvinne og to barn kjøres til sykehus for videre undersøkelser. Bilen ligger litt inn i veibanen. Stedet er merket med varseltrekant. Bilberger er bestilt. Politiet har avsluttet på stedet og startet etterforskning.

