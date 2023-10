Én alvorlig skadet etter voldshendelse i Oslo

Én person er alvorlig skadet og blir kjørt til Ullevål sykehus etter en voldshendelse på Sandaker i Oslo.Vedkommende har blitt utsatt for mye røyk og kjøres til sykehus. Skadeomfanget er ikke kjent.Stormingen skjedde under gruppedansen til Aslak Maurstad og Alexandra Joner.– Først og fremst må vi bare adressere hva som skjedde på gulvet her nå. Det var noen demonstranter her, hvor det sto: «Stopp Oljeletinga».

– Hendelsesforløpet i forkant vet jeg ikke noe om enda. Vi er på stedet og prøver å få tak i vitner, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til TV 2.Politiet i Sør-Øst melder at det er starten en redningsaksjon i Telemark etter mistanke om at en person har falt i vannet.I SYNDENS BY: Tidligere visepresident Mike Pence er nå også tidligere presidentkandidat for Republikanerne.

Pence var visepresident under president Donald Trump. Forholdet mellom de to har surnet, etter at Pence ratifiserte valgresultatet i 2020 – og var med på å erklære Joe Bidens seier som gyldig. Like før stormingen, la Pence ut en brev på Twitter, der han beskrev sin rolle som «i stor grad seremoniell» ogMandag starter rettssaken mot en grisebonde fra Trøndelag. 1500 griser døde på grunn av dårlig dyrehold på gården hans, ifølge politiet.Det var i januar at politiet rykket ut til gården og fant levninger av anslagsvis 200 døde griser. headtopics.com

– Vi mener manglene ved tilsyn og stell har forverret seg gradvis gjennom tiltaleperioden, sier Sand.Mannens forsvarer, Tanja B. Henderson, sier til avisen at hennes klient ikke vil gi noen kommentar før rettssaken starter mandag. Det er satt av tre dager til saken.14. november vil Kristiansands nye ordfører Mathias Bernander (H) ta med seg flere kolleger til Oslo for å å protestere mot de ulike strømprisene i Norge.

Politiet har omringet boligen til slektninger av mistenkt masseskytter i Maine

Kinesiske medier: Kinas eksstatsminister Li Keqiang er død

USA har gjennomført angrep mot mål i Syria

Kongsberg Gruppens resultat ble på 1,6 milliarder i tredje kvartal

Equinor tjente 8 milliarder i tredje kvartal

Lørdag kan du se årets eneste måneformørkelse i Norge